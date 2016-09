Helsloot heeft idee over openhouden kazerne Den Ilp

Ira Helsloot.

LANDSMEER - Een alternatief voor sluiting van de brandweerpost in Den Ilp. Daarover onder meer praat rampenbestrijdingsdeskundige Ira Helsloot woensdag 14 september in Landsmeer.

Door Annette Snaas - 9-9-2016, 15:06 (Update 9-9-2016, 15:06)

De raad van Landsmeer nodigt alle raden in Waterland en Zaanstreek uit de lezing bij te wonen.

Aanleiding om Helsloot uit te nodigen is de sluiting van de brandweerpost in Den Ilp door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, al staat dit niet in de uitnodiging van de gemeente. De raad van Landsmeer is daar fel tegen en zoekt naar mogelijkheden om de vrijwilligers te behouden.

Helsloot, hoogleraar besturen en veiligheid aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, heeft ideeën over manieren waarop kleine kazernes open kunnen blijven, onder meer door er meer hulpdiensten onder te brengen.

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Landsmeer, Raadhuisstraat 1 en begint om 20 uur. Na afloop is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.