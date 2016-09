Koopjesjagers slaan hun slag in Purmerend

PURMEREND - De jaarlijkse markt op Lappendag in Purmerend is vrijdag het domein van koopjesjagers. Zij krijgen de kans hun slag te slaan met de vele aanbiedingen van winkeliers.

Michiel van der Meer speelt gretig in op de koopzucht van de toegestroomde menigte in de binnenstad. ,,Op Lappendag kun je alles waar je van af moet lekker in de aanbieding gooien. Dit rek hing vanochtend nog vol, maar nu is het bijna leeg”, doelt de eigenaar van MVDM Wear op een rek blouses voor zijn kraam.