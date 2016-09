Dak Leeghwaterbad wordt energiezuinig

PURMEREND - Als er dan toch geld besteed moet worden aan het verbeteren van het dak van het Leeghwaterbad, dan kan daarvoor maar beter de beste oplossing worden gekozen.

Door Robert Jan van der Woud - 8-9-2016, 17:11 (Update 8-9-2016, 17:11)

Tot die conclusie kwam de commissie samenleving woensdagavond. Dak en gevel zijn door een constructiefout beschadigd geraakt. Door die fout is het dak niet waterdicht en in de loop der jaren heeft zich water opgehoopt in de constructie. Eerder werd ingeschat dat de reparatie 750.000 euro zou gaan kosten, maar na onderzoek blijkt...