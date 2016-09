’Oude dame’ de Purmerdijk is er weer helemaal

Foto Ella Tilgenkamp Projectleider Ernst Moeman aan de voet van de vernieuwde Purmerdijk. Op de achtergrond Gemaal Purmer-Noord waar vanavond een ’verhalenkamer’ wordt gehouden.

EDAM - De Purmerdijk kan in 2020 haar vierhonderdste verjaardag in goede gezondheid vieren. De 23 kilometer lange beschermer van de polder is verstevigd en klaar voor de toekomst. Vrijdag wordt de dijk op feestelijke wijze ’teruggegeven’ aan de bewoners.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 18:33 (Update 8-9-2016, 18:33)

,,Deze dijk is een kranige oude dame’’, zegt Ernst Moerman, projectleider ’verbetering boezemkade Purmer’ van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). ,,In 1916, toen de dijken aan de Zuiderzee doorbraken en deze regio grotendeels onder water stond, heeft de Purmerdijk standgehouden.’’

Groot onderhoud was...