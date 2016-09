Veekeuring Purmerend zorgt voor de nodige spanning

Foto Ella Tilgenkamp Kunstenares Desiree Wijgman op de jaarlijkse veetentoonstelling op de koemarkt bezig met het boetseren van een stier.

PURMEREND - ’Als hij zich maar gedraagt en niet bijt. Of nog erger: de jury onder plast’. Het zijn de zorgen van Naomi van Waardenburg (13) vlak voordat haar cavia Dumpie wordt gekeurd tijdens de veetentoonstelling in Purmerend.

Door Debbie de Vries - 8-9-2016, 13:49 (Update 8-9-2016, 13:51)

De Koemarkt is deze donderdag weer voor een ochtend veranderd in een grote beestenboel. Blaffende honden, loeiende koeien, kakelende kippen, blazende katten en veel andere dieren hebben zich met hun baasjes verzameld op het horecaplein. Het is vaste prik op de tweede donderdag van...