De kaasmarkt voor even terug op de Kaasmarkt

Foto Erik Rietman Stichting Kaasmarkt Edam verzorgde gistermiddag een historische kaasmarkt in Purmerend.

PURMEREND - ,,Vrouwen bloot, handel dood”, klinkt het op de zonovergoten kaasmarkt in Purmerend. Na jaren van afwezigheid wordt er kaas verhandeld volgens oude tradities, tijdens de voor even teruggekeerde kaasmarkt.

Door Kevin de Vries - 7-9-2016, 18:46 (Update 7-9-2016, 18:46)

Het is 14 uur. Met een ferme lel aan de bel opent burgemeester Don Bijl het bijzondere verkoop toneelstuk. Er wordt kaas geproefd, uitgedeeld en de ’boeren’ onderhandelen met de ’marktlui’ over de juiste prijs. Eén van de boeren is Dick Prins uit Katwoude. Hij is al dertig jaar vrijwilliger bij...