Gemeente zoekt alternatieve plek voor omstreden kunstwerk Marken

Impressie van het kunstwerk.

MARKEN - De gemeente Waterland gaat op zoek naar een alternatieve locatie voor het nieuwe kunstwerk dat op het voormalige eiland moet komen. Wethouder Gabriëlle Bekhuis wil vervolgens een online enquête op touw zetten om de mening van de Markers te peilen.

Door Johan Moes - 7-9-2016, 16:22 (Update 7-9-2016, 16:36)

Het kunstwerk is een plateau van tien bij vijf meter met daarop zeven zuilen van vierenhalve meter met ledlampjes die waterstanden in verschillende plaatsen in Nederland aangeven. De gemeente wilde het plaatsen langs de Walandweg. Tijdens een infoavond begin deze...