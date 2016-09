Beemster baalt van bemoeienis buren

ZUIDOOSTBEEMSTER - Het college van Beemster is niet gediend van de bemoeienis van het college van Purmerend als het gaat om de mogelijke komst van een supermarkt in Zuidoostbeemster.

Door Debbie de Vries - 7-9-2016, 16:20 (Update 7-9-2016, 16:38)

B en W van Purmerend hebben aan Beemster laten weten verbaasd te zijn over het voorstel voor een supermarkt aan het Middenpad. Volgens het college is dit nadelig voor Purmerend en heeft Beemster te weinig rekening gehouden met het feit dat Purmerend al ’jaar en dag voorziet in het voorzieningenaanbod van Zuidoostbeemster’.

Purmerend is van mening dat er op de beoogde locatie aan het Middenpad meer behoefte is aan woningen. Het college van Purmerend verwijt de collega’s in Beemster daarnaast dat ze de situatie te rooskleurig aan de raad voorstellen.

Ongepast

Wethouder Dick Butter van Beemster vindt het ongepast dat het college van Purmerend op de stoel gaat zitten van die van Beemster en wil daarover ook in gesprek gaan.

Wethouder Harry Rotgans van Purmerend benadrukt dat de raad van Beemster beslist of de supermarkt er komt. ,,We bemoeien ons er verder niet mee en gaan zeker niet de plaats van het college van Beemster innemen. We willen alleen een aantal dingen meegeven.’’ Volgens Rotgans kan de bouw van een supermarkt gevolgen hebben voor ontwikkelingen in de binnenstad. Hij doelt onder meer op een mogelijke supermarkt op het terrein van het oude postkantoor en het opknappen van de Schapenmarkt. ,,Inwoners van Zuidoostbeemster zijn georiënteerd op de binnenstad en krijgen hier dus ook mee te maken.’’

Commissievergadering

De raadsleden van Beemster trokken zich dinsdagavond tijdens de bespreking van het onderwerp in de commissievergadering weinig aan van de bemoeienis van Purmerend.

Of er daadwerkelijk een supermarkt komt aan het Middenpad, is overigens nog maar zeer de vraag. Alleen de VVD en het CDA zijn voorstander. De fracties PvdA/GroenLinks en D66 zien niets in het plan. De Beemster Polder Partij neigt naar nee, maar heeft meer tijd nodig. In de raadsvergadering van 27 september wordt een besluit genomen.