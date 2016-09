Woedend Uitdam keert zich tegen ’regelrechte, onverteerbare bedreiging’

Archieffoto

UITDAM - De Alliantie Markermeerdijken heeft zich de woede van Uitdam op de hals gehaald met het nieuwe voorstel voor versterking van de dijk in het dorp. ,,Uitdam voelt zich behandeld als een kleuterklas en het vertrouwen in de Alliantie is gedaald tot onder het nulpunt’’, zegt Manja Verhorst van De Kwade Zwaan.

Door Johan Moes - 7-9-2016, 13:07 (Update 7-9-2016, 14:02)

Inwoners van Uitdam kregen dinsdagavond te horen hoe de Alliantie, waarin het waterschap en een aantal aannemers samenwerken, het stuk dijk in Uitdam wil versterken. Een flinke verbreding van...