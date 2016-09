Aanhouding in zaak steekincident gemeenteraadslid Beemster

Foto: DNP.NU

ZUIDOOSTBEEMSTER - De politie heeft een 43-jarige Fransman aangehouden op verdenking van het neersteken van het D66-raadslid van de gemeente Beemster Marian Segers op 12 mei 2016. De man is inmiddels in verzekering gesteld.

Door Jan Balk - 7-9-2016, 11:29 (Update 7-9-2016, 12:01)

Het raadslid werd op donderdag 12 mei om 14.00 uur in haar woning in Zuidoostbeemster neergestoken. Getuigen zagen de vrouw bebloed op straat lopen en om hulp roepen. Ter plekke is eerste hulp verleend, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd overgebracht voor verdere behandeling.

Steekincident

De politie startte direct een onderzoek dat zich richtte op een Frans sprekende man die voorafgaand aan het steekincident in de buurt van de woning was gesignaleerd.

Uit onderzoek kwam de Fransman naar voren. Nadat de man internationaal was gesignaleerd, kon hij op 26 augustus in België worden aangehouden. De man is op dinsdag 6 september overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.

Over de aanleiding van het steekincident is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek en verhoort de verdachte.

