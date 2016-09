Advies over kunstwerk op Marken genegeerd

MARKEN - Op de avond waarop Waterland in het gemeentehuis van Monnickendam de mond vol heeft van burgerparticipatie, lijkt die op Marken een wassen neus: adviezen vanuit de bevolking over de komst van een tweede kunstwerk over de watersnood van 1916 zijn door de gemeente in de wind geslagen. Al voordat het er staat is dat kunstwerk op zijn zachtst gezegd omstreden.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 6-9-2016, 22:39 (Update 6-9-2016, 22:39)

Het gaat om het kunstwerk ’De waterstanden langs de kust’ van ontwerpbureau Zeezeilers in Amsterdam. Naast het fietspad langs de...