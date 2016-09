’Preventie voorop in schuldbeleid’

PURMEREND - Preventie, aandacht voor de situatie van kinderen, inzetten op het wegwerken van geldschulden en het bieden van integrale oplossingen. Dat zijn wat GroenLinks betreft de vier pijlers waarop het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Purmerend moet rusten.

Door Robert Jan van der Woud - 6-9-2016, 21:12 (Update 6-9-2016, 21:12)

Fractievoorzitter René Verhoogt lanceerde dinsdag het manifest ’Omdat ieder mens telt’, met daarin oplossingen voor mensen die in de armoedeval zijn gevallen. De partij belegde enkele dagen geleden een tweede stadsgesprek over armoede, nadat in mei een eerste stadsgesprek had plaatsgevonden. De knelpunten...