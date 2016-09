Miljoenenoverschot op beleid voor Wmo in Purmerend

PURMEREND - Het college van Purmerend verwacht de komende jaren miljoenen over te houden op het budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wethouder Harry Rotgans schrijft dat in een memo aan de commissie samenleving.

Door Robert Jan van der Woud - 5-9-2016, 17:01 (Update 5-9-2016, 18:47)

Die bespreekt woensdag 7 september of er verandering van het Wmo-beleid nodig is. Enkele maanden geleden constateerde de gemeenteraad al dat er enorme bedragen overblijven. In een motie werd het college opgedragen om inzichtelijk te maken om welke bedragen het gaat en of die overschotten aangewend kunnen worden...