Wegen in Waterland zijn minder slecht dan gedacht

MONNICKENDAM - De wegen in de gemeente Waterland zijn er een stuk minder slecht aan toe dan werd aangenomen. Uit een nieuwe inspectie met behulp van een andere onderzoeksmethode blijkt dat de alarmerende berichten die eerder dit jaar naar buiten kwamen, een vertekend beeld geven, aldus de gemeente.

Door Johan Moes - 5-9-2016, 14:54 (Update 5-9-2016, 16:43)

Het was even schrikken toen een paar maanden geleden de Rekenkamercommissie van Waterland met een rapport kwam waaruit bleek dat bijna een kwart van alle wegen die de gemeente in beheer heeft, in zeer...