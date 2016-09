Laatste kermisdag Volendam de kleurrijkste

VOLENDAM - Een mooie traditie in Volendam: op de vierde en laatste kermisdag gaat (bijna) iedereen verkleed. Van kardinalen tot bobsleeërs, het is maandag een bont gezelschap op en rond de Dijk.

Door Coen Polack - 5-9-2016, 13:03 (Update 5-9-2016, 13:03)

,,Ik vond deze pakken op internet en heb ze meteen gekocht'', zegt Frank Zwarthoed. Hij is verkleed als paus, zijn vrienden zijn kardinalen. Zelfs na drie dagen feestvieren gaan de biertjes er nog in als koek. Maar van de stem van de zanger van de Volendamse popgroep Hircus Circus is weinig over. ,,Ik ben blij dat ik niet hoef op te treden vandaag.''

In de Zeestraat, die vanaf de Dijk licht afloopt, wagen vier bobsleeërs zich aan afdaling in hun zelfgemaakte bob op wieltjes. Ze gaan onderuit, tot hilariteit van de vele omstanders. En zo blijft het nog lang onrustig op de kermismaandag in Volendam.