Nijenhuis-sponsorloop levert ruim 3000 euro op

Jennifer Nijenhuis met haar broer Geoffrey. foto ella tilgenkamp

PURMEREND - Tijdens de Marktstadrun haalden familieleden en vrienden van voormalig wethouder Vincent Nijenhuis zondagmiddag 3526 euro op voor stichting Wij Allemaal.

Door Redactie Waterland - 4-9-2016, 18:36 (Update 4-9-2016, 18:36)

De sponsorloop was georganiseerd door Jennifer Nijenhuis, de dochter van Nijenhuis. Ze wilde geld ophalen voor het goede doel, maar ook haar vader eren. Haar broer Geoffrey, tevens wethouder van Purmerend, rende met haar mee.



Vincent Nijenhuis kreeg in 2013 te horen dat hij slokdarmkanker had. Hij onderging in 2014 een zware operatie, maar in de zomer bleek dat de kanker is teruggekeerd. Ondertussen zocht de oudwethouder hulp bij inloophuis Wij Allemaal, waar hij sinds dit jaar ook voorzitter van is. Jennifer was gisteren ontzettend trots op het opgehaalde bedrag en het bestuur van Wij Allemaal is er uiteraard erg blij mee.