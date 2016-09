Brandweer bevrijdt bekneld meisje Purmerend

Purmerend De brandweer heeft zondagmiddag een meisje moeten bevrijden van haar fiets. Ze was in Purmerend met haar been tussen de spaken terecht gekomen.

Door Floris van Bodegraven - 4-9-2016, 16:32 (Update 4-9-2016, 16:34)

Het kind raakte op de Purmerdijk ter hoogte van de Lamoenstraat bekneld. Buurtbewoners zagen het mis gaan en belden direct het alarmnummer. Ze verleenden het meisje eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveerden om het over te nemen.

De brandweer moest er aan te pas komen om haar van de greep van haar fiets te bevrijden. Ze is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.