Streep door appartementencomplex in Landsmeer

LANDSMEER - Er gaat een streep door de woningbouwplannen De Burgemeester en De Pastorie in nieuwbouwwijk Luijendijk-Zuid in Landsmeer. Dat blijkt uit een voorstel van het college.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 3-9-2016, 19:29 (Update 3-9-2016, 19:29)

Bouwbedrijf Heijmans zou aan de Zuiderzeelaan zestien woningen bouwen: veertien in appartementencomplex De Burgemeester en twee in De Pastorie. Maar Heijmans zegt de appartementen niet te kunnen verkopen. Samen met de gemeente is gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Er komen nu minder woningen: zeven eengezinswoningen.

Het complex De Burgemeester stond gepland tegenover De Poort. Twee van de...