Purmerender betrapt tijdens auto-inbraak in Edam

Foto: ANP Archief

EDAM - Een 19-jarige man uit Purmerend is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de lamp gelopen toen hij rond 02.00 uur een auto openbrak aan de Wogmeerstraat in Edam.

Door Internetredactie - 3-9-2016, 12:20 (Update 3-9-2016, 12:23)

De Purmerender werd op heterdaad betrapt door de eigenaar van de wagen. De tiener probeerde daarna nog weg te rennen, maar zijn vluchtpoging bleek vergeefs. De dader, die onder invloed van alcohol was, kon even verderop door agenten worden aangehouden. Naast de door hem ontvreemde spullen bleek hij bovendien diverse soorten soft- en harddrugs op zak te hebben.

Tegen de man is aangifte gedaan. De spullen die hij uit de auto had weggehaald, zijn inmiddels teruggegeven aan de eigenaar.