Gemeentehuis Oosthuizen in trek bij ondernemers

OOSTHUIZEN - Het voormalige gemeentehuis van Zeevang in Oosthuizen is in trek bij plaatselijke ondernemers, die graag een ruimte in het pand willen huren. De vraag is zelfs groter dan het aanbod.

Door Jacco van Oostveen - 2-9-2016, 19:41 (Update 2-9-2016, 19:41)

De nieuwe gemeente Edam-Volendam, waar Zeevang sinds 1 januari deel van uitmaakt, gebruikt sinds de fusie slechts een klein deel van het pand aan de Raadhuisstraat. Inwoners kunnen er terecht voor burgerzaken, het Breed Sociaal Loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De ambtenaren die tot voor kort nog...