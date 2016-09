Loos alarm na vondst kinderfietsje in Broek in Waterland

BROEK IN WATERLAND - Langs het water aan de Galggouw in Broek in Waterland is vrijdagmiddag een onbeheerde kinderfiets aangetroffen. Hulpdiensten zijn op zoek gegaan in het water om te kijken of een kind wellicht te water is geraakt, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Duikers van de brandweer werden hiervoor ingezet. Ook een traumahelikopter en ambulances waren op locatie voor het geval dat er een drenkeling werd aangetroffen. Maar er werd niets gevonden. Uiteindelijk bleek dat het kinderfietsje hier al enige tijd stond.