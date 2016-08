Zeevangers leren Volendams met kermishit ’100 Bier’

Foto Wim Egas Not Serious tussen de koeien in Oosthuizen. Vanaf links Martin Koole, Lucien Klaver, Jacco Mak en Jaap Kramer. Gitarist Marco van der Oever ontbreekt op de foto.

OOSTHUIZEN/VOLENDAM - Ook de nieuwkomers in de gemeente Edam-Volendam laten van zich horen op het Volendammer Kermis Hit Festival. Not Serious, feestband uit de Zeevang, doet in het nummer ’100 Bier’ een poging het Volendams onder de knie te krijgen. De kermis in Volendam gaat vrijdag van start.

1-9-2016

Zanger Lucien Klaver vindt het liedje en de bijbehorende clip, opgenomen op zijn boerderij in Oosthuizen en te vinden op Youtube, meer dan geslaagd. ,,Ik werk veel met Volendammers en ook zij vinden het...