Auto komt ondersteboven tot stilstand in Middenbeemster

Foto’s: DNP.NU / Fer Korver Bekijk Fotoserie

MIDDENBEEMSTER - Bij een eenzijdig ongeval op de Middenweg in Middenbeemster is donderdagmiddag een auto op zijn dak stilstand gekomen.

De persoon die het voertuig bestuurde is overgebracht naar een ziekenhuis. Over de toedracht van het ongeval is nog geen duidelijkheid.

De auto is door een berger opgehaald.