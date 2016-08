Toeristen uit Singapore beroofd door nepagenten in Volendam

Foto: archief ANP

VOLENDAM - Twee toeristen uit Singapore zijn woensdagochtend op de Dijk in Volendam beroofd. Twee personen die zich voordeden als politieagenten gingen er met hun geld vandoor.

De toeristen werden door iemand aangesproken die hen vroeg een foto te maken. Toen bleek dat het toestel het niet deed, kwamen er twee personen in burgerkleding bij die zich uitgaven voor politieagent. Zij legitimeerden zich met een soort paspoort en vroegen de toeristen in het Engels of ze drugs bij zich hadden.

De mannen wilden in de tassen en portemonnees van de toeristen kijken en kregen hun zin. De oplichters zagen vervolgens kans om geld in verschillende valuta te stelen.

De daders zijn niet meer aangetroffen door de echte politie.