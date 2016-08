Cavia gedumpt in Hamertje Tik-doosje in Purmerend

PURMEREND - Medewerkers van de plantsoenendienst in Purmerend hebben woensdagochtend in de bosjes een gedumpte cavia gevonden. Het beestje zat in een doosje van het spel Hamertje Tik.

Het doosje werd omstreeks 09.00 uur gevonden aan de Nieuwegracht. Bij het openen van het doosje bleek hier een cavia in te zitten.

Het diertje was ziek, inmiddels heeft het een nieuwe eigenaar. Deze heeft de cavia laten behandelen door een dierenarts.

De DierenPolitie is op zoek naar de oorspronkelijke eigenaar van de cavia of mensen die mogelijk hebben gezien dat het gedumpt werd.