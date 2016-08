Rijdende supermarkt voor minima Purmerend

PURMEREND - Als het aan de Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand Purmerend ligt, rijdt er begin volgend jaar een SRV-wagen door de wijken van Purmerend.

Door Kevin de Vries - 31-8-2016, 18:17 (Update 31-8-2016, 18:17)

De supermarkt op wielen is bedoeld voor Purmerendse gezinnen met een minimuminkomen. ,,We vroegen in het voorjaar cijfers op bij de gemeente. Het blijkt dat er zo’n 5.000 Purmerendse huishoudens zijn die het financieel niet makkelijk hebben’’, aldus Elias Glas, namens de cliëntenraad.

In Purmerend is een voedselbank, maar lang niet iedereen kan daar terecht. ,,Klanten mogen daar...