Bodemschatten van Waterlandse archeologen

Foto Wim Egas Marco Feenstra met het restant van de bijzondere bodemvondst van vorig najaar.

MONNICKENDAM - Tientallen bijzondere vondsten uit de Waterlandse bodem zijn vanaf komend weekend te zien voor een groot publiek. Ze worden tentoongesteld in een speciale vitrine van Waterlandmuseum De Speeltoren. Met een wel heel bijzondere primeur: een fragment van een zestiende-eeuwse schaal afkomstig uit de buurt van Napels.

Door Johan Moes - 31-8-2016, 17:09 (Update 31-8-2016, 18:00)

De bodemschatten in de vitrine in de Historiezaal van het museum zijn opgravingen van de Archeologische Werkgroep Waterland, die de laatste jaren intensief veldonderzoek doet in Waterland.

Tijdens dat onderzoek werden vorig najaar onder meer...