Wandelen met theatergroep door nat Purmerend

Tachtig acteurs laten wandelaars ervaren hoe het leven honderd jaar geleden in Purmerend was tijdens de watersnood.

Door Redactie Dagblad Waterland - 31-8-2016, 16:56 (Update 31-8-2016, 16:56)

Van bezorgde bewoners bij wie het huis voor een deel onder water staat, tot aan boze winkeliers aan toe. ,,We proberen zo veel mogelijk verschillende verhalen te laten zien om het publiek echt een goed beeld te geven van hoe het toen was. Soms zijn het korte verhaaltjes of scènes, dan weer wat langer. Ook wordt er in gezongen’’, vertelt Marga Renton, één van de...