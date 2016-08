Gemeente houdt vast aan supermarkt aan Middenpad in Zuidoostbeemster

ZUIDOOSTBEEMSTER - De gemeente Beemster heeft onderzoek gedaan naar vijf locaties voor een nieuwe supermarkt in Zuidoostbeemster. Hieruit is gebleken dat de oorspronkelijk beoogde locatie, het Middenpad, de beste optie is.

Door Debbie de Vries - 31-8-2016, 16:56 (Update 31-8-2016, 16:56)

Het college kwam vorig jaar met de plannen voor een supermarkt aan het Middenpad in de wijk Nieuwe Tuinderij West. Zowel de bewoners van Zuidoostbeemster, als de gemeenteraad zetten vraagtekens bij de verkeersveiligheid op deze locatie.

Ook vroegen zij zich of een supermarkt in Zuidoostbeemster rendabel is.

Projectontwikkelaar De Beemster Compagnie hield alle mogelijke locaties in Zuidoostbeemter tegen het licht. Een locatie aan de Purmerenderweg in het plan ZOB II viel meteen al af omdat de realisatie van de nieuwe wijk op zijn vroegst pas in 2020 begint.

De drie alternatieve locaties, de hoek Middenpad/Purmerenderweg, de locatie Jonk aan de Purmerenderweg en een locatie in De Nieuwe Tuinderij Oost zijn volgens het onderzoek ook minder geschikt dan het Middenpad. De hoek Middenpad/Purmerenderweg wordt volgens de gemeente te duur omdat er zeker drie partijen uitgekocht moeten worden.

Hetzelfde probleem ontstaat bij Jonk aan de Purmerenderweg. Daar is het bovendien nog onzeker of het perceel wel aangekocht kan worden.

De voordelen van het Middenpad zijn volgens het rapport onder meer dat het centraal gelegen is in Zuidoostbeemster en op korte termijn te realiseren is omdat de ruimte al beschikbaar is.

De gemeenteraad van Beemster vergadert dinsdagavond over dit onderwerp.