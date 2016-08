Weinig animo voor project ’100-100-100’

PURMEREND - Honderd huishoudens die honderd dagen honderd procent restafvalvrij willen doorkomen. In andere gemeenten was het project ’100-100-100’ een succes. In Purmerend en Beemster hebben zich tot nu toe slechts 46 deelnemers aangemeld.

Door Robert Jan van der Woud - 31-8-2016, 17:32 (Update 31-8-2016, 17:57)

En dat terwijl de honderd dagen zonder restafval volgende week van start gaan. Reden voor Purmerend en Beemster om een informatiebijeenkomst te beleggen.

Belangstellenden - zowel mensen die zich al hebben ingeschreven als nieuwsgierigen die de kat uit de boom willen kijken - kunnen op maandag 5 september terecht...