Sponsorloop voor terminaal zieke Nijenhuis

PURMEREND - Een groep familieleden en vrienden van voormalig wethouder en CDA-corifee Vincent Nijenhuis grijpt dit weekeinde de Marktstadrun aan voor een sponsorloop. De opbrengst is bestemd voor de stichting Wij Allemaal, die zich inzet voor kankerpatiënten en hun familie.

Door Robert Jan van der Woud - 31-8-2016, 16:27 (Update 31-8-2016, 16:27)

Nijenhuis is sinds begin dit jaar voorzitter van Wij Allemaal. Bij hem werd in 2013 slokdarmkanker vastgesteld. Dat leidde in april 2014 tot een zware operatie. Hoewel de kwaliteit van zijn leven daardoor behoorlijk werd aangetast, leek het erop dat de operatie...