’Eigen weg’ naar eilandje blijkt toch publiek domein

Het huis waar de Poeldijk naartoe loopt. Bekijk Fotoserie

MONNICKENDAM - Het had toch iets verdachts allemaal, vonden sommige Monnickendammers. Waarom kreeg het piepkleine weggetje langs de vijver De Poel een opknapbeurt, uitgerekend vlak nadat de ene woning waar het weggetje naartoe leidt te koop kwam te staan. En bovendien: was dat pad niet een privéweg? Waarom moest de herbestrating dan betaald worden met gemeenschapsgeld?

Door Johan Moes - 31-8-2016, 15:51 (Update 31-8-2016, 15:51)

Uit verschillende windstreken in de Gouwzeestad kwamen de suggesties dat er iets niet in de haak was rondom de herbestrating van de Poeldijk, zoals het weggetje...