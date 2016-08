Moedige Moeders waarschuwt voor ’Snuifie’ en ’Gassie’tijdens Volendammer kermis

VOLENDAM - De Volendammer kermis is de plek waar jonge jongeren vaak voor het eerst drugs gebruiken en daarom start Moedige Moeders een campagne om hen te waarschuwen.

Door Redactie Dagblad Waterland - 31-8-2016, 15:42 (Update 31-8-2016, 15:45)

,,Onze ervaring is dat tijdens de kermis het drugsgebruik vaak begint, want dan wordt er sowieso veel gebruikt in Volendam en iedereen wil het leuk hebben, dus het wordt gemakkelijk gedeeld’’, vertelt Tiny Tol. Zij is één van de boegbeelden van de Volendamse drugs- en alcoholpreventiegroep.

De posters, die ook samen met jongeren zijn ontworpen, moeten wijzen op de gevaren van drugs en alcohol. Maar ook op het gevaar van groepsdruk, vertelt Tol. Vandaar die verwijzing naar de foute vrienden. ,,Door groepsdruk gaan jongeren vaak gebruiken. ’Oh, je voelt je niet lekker, hier neem een pilletje of snuif wat, dan kan je toch feesten. Het is kermis, het is feest.’’

De posters zijn vooral voor ouders, vertelt ze. Tol weet zelf ook dat jongeren niet altijd gemakkelijk te bereiken zijn. ,,Maar we doen wat we kunnen.’’ Bij ouders heeft voorlichting meer effect, vertelt ze. De Volendamse moeders worden regelmatig door ouders uit het vissersdorp aangesproken die zich zorgen maken over hun kind. Tijdens de Volendammer kermis zijn er ook extra hulpverleners aan het werk, vertelt ze. Tijdens de ’zitjes’, waarbij jongeren thuis met een groepje drank of drugs gebruiken, hoopt Tol ook op toezicht van ouders. ,,En vraag anders de buren.’’