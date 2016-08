Werkstraf voor ’onrendabele’ hennepkwekerij in De Rijp

ALKMAAR/DE RIJP - Amsterdammer Hans B. had enorme schulden. In het verleden had hij zich al eens beziggehouden met het telen van hennep en in 2014 deed die mogelijkheid zich weer voor in een appartement in De Rijp.

Door Jeannine Verhagen - 31-8-2016, 13:52 (Update 31-8-2016, 13:52)

Dat liep mis toen de politie in maart dat jaar na tips de kwekerij met 355 planten oprolde. B. kreeg dinsdag van politierechter Van Muijden een werkstraf van 180 uur en twee maanden voorwaardelijke celstraf. Hij moet ruim 29.000 euro aan de Staat betalen. Dat geld zou hij met de teelt hebben verdiend. „Ik gebruikte zelf drugs en zat in grote geldnood”, zei B. over de reden om te gaan telen. Hij zei dat hij een nieuwe manier probeerde door op kokos te gaan kweken. „De eerste oogst ging daardoor mis. Ik hield er maar een halve kilo hennep aan over, die 1500 euro opbracht.” Vlak voordat hij de tweede keer kon oogsten, viel de politie het appartement aan de Julianalaan binnen. De politie berekende dat B. ruim 29.000 euro met de teelt moet hebben verdiend. Die zei dat er niets klopt van die schatting.

Officier van justitie Van Loon benadrukte dat hennepteelt gevaarlijk is voor de omgeving vanwege brandgevaar en de kans op wateroverlast. „Daarom staan er flinke straffen op.” Advocaat Kraal zei dat de 29.000 euro onmogelijk voor B. is op te brengen. Hij heeft namelijk al 50.000 euro schuld.

De politierechter zette vraagtekens bij het verhaal van B. over de opbrengst. „Ondanks geldnood heeft u opnieuw geïnvesteerd in stekken. Dat is ongeloofwaardig. Het kan niet anders dan dat u er eerder geld mee hebt verdiend.”