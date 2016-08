Verdachte van inbraak in Westbeemster aangehouden in Landsmeer

LANDSMEER - Een 21-jarige Amsterdammer is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden in Landsmeer. De man beschikte over een vals identiteitsbewijs en wordt verdacht van diefstal of heling.

Door Jan Balk - 30-8-2016, 16:38 (Update 30-8-2016, 16:38)

Rond 03.15 uur reed er een verdachte personenauto op de IJdoornlaan in Landsmeer. Kort daarvoor had de politie melding gehad van een inbraak in Westbeemster, waar een soortgelijke auto was gezien. Het betrof een inbraak in een café aan het Verloreneind waarbij vermoedelijk twee mannen een gokkast hadden opengebroken en er met het geld vandoor waren gegaan.

Pepperspray

Bij controle van de bestuurder, bleek hij een tasje bij zich te hebben waarin pepperspray zat. Ook lag in de auto een identiteitsbewijs van een andere persoon als de verdachte. Het identiteitsbewijs bleek in september 2013 gestolen te zijn.

De verdachte werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Zijn betrokkenheid bij de inbraak wordt onderzocht.