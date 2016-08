Boer Piet Rep verslaafd aan worst eigen koe

DEN ILP - ,,Verslaafd aan de worsten van slager Jan Splinter.’’ Dat is boer Piet Rep (54) uit Den Ilp. Apart is dan weer wel dat die worsten worden gemaakt van Piets eigen koeien.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 31-8-2016, 10:00 (Update 31-8-2016, 10:00)

Maar hij weet dan ook wat er in gaat. ,,Mijn koeien en schapen lopen ’s zomers buiten, grazen in het kostelijke kruidige gras in het beschermde Ilperveld.’’ Alleen bij noodgevallen gebruikt hij antibiotica.

Piet Rep is geen gewone vleesleverancier. Hij maakt deel uit van de club van twintig: de...