Oplaadpunt OV-kaart is almaanden buiten gebruik

Ella Tilgenkamp Fotografie Anne le Gloahec en

ILPENDAM - Al honderden keren heeft Anne le Gloahec klanten teleur moeten stellen de laatste paar maanden. Inwoners van Ilpendam, maar ook veel toeristen. Sinds eind juni is het oplaadpunt voor de OV-chipkaart in haar winkel Anne en Co buiten gebruik en al haar pogingen om het apparaat gerepareerd te krijgen zijn tot nu toe gestrand.

Door Johan Moes - 30-8-2016, 15:29 (Update 30-8-2016, 15:29)

...