Buurman onwel door brand in vloer van woning Edam

Foto’s: WFV Media / Bas Witvliet Bekijk Fotoserie

EDAM - In een woning aan de Floris Simonszstraat in Edam is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht nadat hij onwel werd.

De brand ontstond tijdens werkzaamheden aan de vloer van de woning door een bedrijf. Hierbij vatte isolatiemateriaal vlam. De rook en stank die daarbij vrijkwam trok ook naar een naastgelegen woning en hier werd een man onwel. Deze is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse. Een deel van de straat is afgezet. Een zogheten adviseur gevaarlijke stoffen is ingezet om de situatie te bekijken.