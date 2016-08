Landsmeer geeft Yarden geld terug na crematoriumstrop

LANDSMEER -

Door Annette Snaas - 30-8-2016, 12:28 (Update 30-8-2016, 12:28)

Uitvaartbedrijf Yarden krijgt 35.000 terug van de gemeente Landsmeer. Het is de exploitatiebijdrage die Yarden moest betalen om een crematorium te mogen bouwen in Landsmeer.

De plannen voor de bouw van een complex waarin doden worden verbrand aan de Scheepsbouwersweg verkeerden in een vergevorderd stadium toen de raad er in september 2015 een stokje voor stak. De reden was het bezwaar van eiproductenbedrijf Aart Goede dat imagoschade vreesde door de komst van een crematorium naast zijn pand.

De verhouding tussen Yarden en de gemeente bekoelde op slag. Yarden voelde zich onzorgvuldig behandeld door de gemeente en dreigde naar de rechter te stappen. Er lag immers een overeenkomst met de gemeente. Op basis daarvan had het bedrijf grond gekocht.

Andere plek

De raad, die zich ongemakkelijk voelde over het verloop van de kwestie, gaf het college opdracht samen met Yarden naar een andere plek te zoeken. Dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Het college wil de zaak met Yarden op ’ordentelijke wijze’ afhandelen. Het wil de overeenkomst met Yarden ontbinden en de betaalde exploitatiebijdrage terugbetalen.

Op de vraag aan Yarden of het dreigement om naar de rechter te stappen daarmee van de baan is, reageert directeur Sabrina Franken: ,,Yarden is op dit moment volop in overleg met de verschillende partijen om te komen tot een passende oplossing die alle partijen tevreden stemt. Wij vinden het daarom niet wenselijk om op dit moment in de pers te reageren op deze kwestie.”