’Een plaag voor de politie in Purmerend’

Archieffoto

ALKMAAR/PURMEREND - ,,Ik ben helemaal klaar met Purmerend. De politie blijft me als harddrugsgebruiker zien. Ze hebben de pik op me.’’ Dat zei een 53-jarige man uit Purmerend voor de rechtbank in Alkmaar waar hij terechtstond voor in totaal negen zaken, uiteenlopend van mishandeling van zijn ex-vriendin tot overtreding van een winkelverbod.

Door Frits Verhagen - 30-8-2016, 11:56 (Update 30-8-2016, 12:10)

De Purmerender ontkende de meeste beschuldigingen met klem. Hij werd emotioneel als de aangiften van zijn ex ter sprake kwamen. ,,Ze schildert me af als een duivel. Maar ze vertelt...