Ouders islamitische school Purmerend: ’De Roos is veilig’

Moeders halen hun kinderen bij islamitische school De Roos in Purmerend op.

PURMEREND - Ouders op het schoolplein van islamitische school De Roos in Purmerend maken zich geen zorgen. ,,Als ik het niet veilig had gevonden, had ik mijn zoon niet naar deze school gebracht.’’ Dat zegt Chaima Ouatouite van Marokkaanse komaf.

Door Merlin Mulder en Annette Snaas - 29-8-2016, 23:12 (Update 29-8-2016, 23:12)

Aanleiding zijn reacties van ouders van De Roos-vestiging in Zaandam. Zij vrezen spanningen tussen Erdogan- en Gülengezinde ouders en ongewenste gevolgen voor hun kinderen op school, nu de Turkse president in eigen land de jacht heeft geopend op aanhangers van zijn vijand....