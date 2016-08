In polonaise over de Schapenmarkt

Foto Wim Egas Zangeres Alma Nieto tijdens haar optreden op Koepop zondagmiddag.

PURMEREND - Bezoeker Jan Schouten neemt nog een slokje van zijn bier. Het is 17.10 uur en de dj vraagt voor de derde keer binnen een minuut of er nog gezellige mensen zijn op Koepop. En ja, gewillig steken tientallen feestvierders hun handen in de lucht. Zij die gekomen zijn voor drank, uit je dak gaan en meer dan 20 live-optredens, vermaken zich prima tijdens het muziekfestival op de Schapenmarkt.

Door Kevin de Vries - 28-8-2016, 23:15 (Update 28-8-2016, 23:15)

,,Weet je wat het probleem is van dit festival?”, vraagt Purmerender Jan...