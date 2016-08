Vereniging oud-Monnickendam wil voormalige rokerij kopen

MONNICKENDAM - Vereniging oud-Monnickendam heeft serieuze plannen voor de ontwikkeling van de voormalige rokerij ‘Lange Ben’ in de oude haven van de stad. De oude rokerij werd de afgelopen tijd slechts sporadisch gebruikt, maar als het aan Vereniging oud-Monnickendam ligt, komt daar verandering in.

Door Redactie Waterland - 28-8-2016, 13:20 (Update 28-8-2016, 13:20)

,,We willen het pand graag kopen. Nu is het nog in het bezit van scheepsbouwer Hakvoort, maar met de hulp van onze leden en steun van de provincie weet ik zeker dat wij het kunnen overnemen”, aldus Bertien...