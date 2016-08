Busrit naar filiaal ’omdat we Dirk missen’

Foto Wim Egas Volendamse dames op weg naar de Zaandamse vestiging van Dirk.

VOLENDAM/ZAANDAM - 34 Volendammers hadden er vrijdag een uur in de bus voor over om te gaan winkelen bij Dirk in Zaandam. ,,Omdat we onze Dirk missen’’, zo verwoordt Nelly Karregat-Tol het gevoel van de meesten.

Door Annette Snaas - 26-8-2016, 20:32 (Update 26-8-2016, 20:32)

Een brand legde supermarkt Dirk van van de Broek in Volendam in de nacht van 27 op 28 juli volledig in de as. De supermarkt opende snel daarna een boodschappen ophaalpunt. Maar veel mensen missen de plek waar ze dagelijks een praatje maken met bekenden en...