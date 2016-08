Opheldering geëist over museumfraude in Purmerend

PURMEREND - Zijn er Purmerendse verenigingen of organisaties gedupeerd door de gepleegde financiële fraude bij het Purmerends Museum? Dat is wat de Stadspartij wil weten, nadat de advocaat van Thijs S., de voormalige penningmeester van de stichting Vrienden van het Purmerends Museum, deze week bekend maakte dat het schuiven van geld een gewoonte was binnen de stichting.

Door Kevin de Vriesk.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 19:00 (Update 26-8-2016, 19:06)

Thijs S. sluisde 182.500 euro van de stichting naar zijn eigen rekening. Dit geld gebruikte hij voor onder meer het aflossen van schulden binnen zijn...