Nieuw evenement op Koemarkt: Droge Voeten Festival

PURMEREND - Op de Koemarkt wordt binnenkort een nieuw festival gehouden: het Droge Voeten Festival. Behalve feestvieren, staan festivalbezoekers ook stil bij de watersnood van honderd jaar geleden.

Door Redactie Dagblad Waterland - 26-8-2016, 15:59 (Update 26-8-2016, 16:01)

Op 8 en 9 september is er muziek van onder meer dj’s Rob Boskamp, Nick White en Sidney Still. Daarnaast zijn er die dagen verschillende optredens. Donderdag is de coverband The Tour te zien en te horen en op vrijdag treedt singer-songwriter en pianist Billy Maluw op samen met zijn band.

Op de Koemarkt komt een grote bar te staat, waar bezoekers drankjes kunnen halen. Verder zijn tijdens het festival de omliggende horecagelegenheden uiteraard ook gewoon open.

Naast het podium is er een groot led-scherm, waarop onder meer beelden van de watersnood worden vertoond, maar waar ook beelden van nu op staan. Onder andere van hoe Purmerend nu met water omgaat. Eén van de initiatiefnemers is Marco Klockenbrink, samen met Sander van der Kleij ging hij in gesprek met de gemeente Purmerend, die enthousiast was.

Het idee voor het festival is ontstaan bij de presentatie van het jubileumjaar 100 jaar Droge Voeten. ,,Een festival past volgens ons goed bij wat er zoal georganiseerd is. Het is goed om bij de watersnood stil te staan, maar het is ook belangrijk om het nu te vieren en te vieren dat we 100 jaar droge voeten hebben.’’

Het festival is gratis en begint vanaf een uur of zes ’s avonds. De bedoeling is dat het een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Meer informatie: drogevoetenfestival.nl.