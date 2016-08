Scholeneiland Monnickendam wordt grondig gerenoveerd

MONNICKENDAM - De schoolgebouwen op het Scholeneiland in Monnickendam worden grondig gerenoveerd en moeten per 1 september volgend jaar aan alle eisen van deze tijd voldoen. Ook De Verwondering verhuist per die datum naar het Scholeneiland.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 13:39 (Update 26-8-2016, 13:39)

Dat heeft het college van b en w van Waterland besloten. Het college komt dit najaar met een voorstel voor de bekostiging van die operatie. Over de hoogte van die kosten kan wethouder Gabriëlle Bekhuis nu nog niets zeggen: „We laten een raming maken van de...