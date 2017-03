Stemmen tellen is een hele klus in Kolfweid Callantsoog door die grote stembiljetten

CALLANTSOOG - Om drie minuten voor negen glijdt in dorpshuis Kolfweid in Callantsoog het laatste stembiljet in de bus. Ingeborg Kramer komt op de valreep nog langs. ,,Ik moet biljarten hier in het dorpshuis. Maar ik moest eerst de keuken thuis nog opruimen.’’

Door Marten Visser - 16-3-2017, 7:17 (Update 16-3-2017, 7:17)

Als Kramer weg is kan het tellen beginnen. Een hele klus, zeker met die enorm grote stembiljetten. 1428 van die lappen papier zitten er in de twee stembussen, want de opkomst is hoog in Callantsoog. En die 1428 vellen...