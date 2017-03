Boringen door ECW naar meer aardwarmte op Agriport in Middenmeer

MIDDENMEER - Aan de Tussenweg in Middenmeer, op bedrijventerrein Agriport A7, wordt vanaf vrijdag geboord naar aardwarmte.

Door onze verslaggever - 15-3-2017, 20:00 (Update 15-3-2017, 20:00)

Het gaat om de vijfde put voor zogeheten geothermie van ECW (Energie Combinatie Wieringermeer), de energieleverancier op Agriport.

Jimmink Kolhorn en Botman Bouw hebben gewerkt aan twee nieuwe boorlocaties.

Boortoren

De boortoren, waarvan de opbouw is verzorgd door KCA Deutag, is naar verwachting vijf weken in bedrijf en wordt medio mei verplaatst naar put zes aan de Oostlanderweg.

Zandreservoir

Er wordt geboord naar een zandreservoir op 2500 meter diepte met...