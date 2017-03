Omwonenden boos over bouwplan Callantsoog

CALLANTSOOG - Het plan om dertien huizen te bouwen op een veldje aan de Denneweg/Duinroosweg in Callantsoog wekt de woede van omwonenden.

Door Marten Visserm.visser@hollandmediacombinatie.nl - 16-3-2017, 7:23 (Update 16-3-2017, 7:23)

Ze gruwen van het idee dat ze hun vrije uitzicht verliezen, maar voelen zich ook overvallen door het plan. ,,De gemeente Schagen heeft ons niet ingelicht’’, zegt Joke Provily, bewoonster van de Denneweg. Volgens wethouder Jelle Beemsterboer is er begin april een informatiebijeenkomst.

Daar zal de buurt dan zijn bedenkingen uiten tegen het plan. Provily: ,,Straks kijken we niet meer op een veldje, maar op huizen van zes meter hoog. En dat moesten we via via vernemen. De hele buurt is echt boos.’’ Dat klopt, zegt omwonende Jaap Zwaan (84). Twintig jaar geleden deed hij zijn boerderij aan de Noordschinkeldijk over aan zijn zoon en verhuisde met zijn vrouw naar Callantsoog.

,,Op de boerderij waren we ruimte gewend. Hier hebben we voor en achter vrijheid. Als er huizen hadden gestaan waren we hier nooit komen wonen.’’ Provily heeft handtekeningen ingezameld in de buurt. Die worden vanavond aangeboden aan de Dorpsraad. Die is wel ingelicht over de plannen. Ze vindt dat de raad de buurt had moeten waarschuwen. ,,Want die is er voor het hele dorp, niet alleen voor de mensen die een woning zoeken.’’ Callantsoog kampt al tijden met een gebrek aan (huur)woningen.

Volgens wethouder Beemsterboer was het de bedoeling de buurt te informeren. ,,Ze hebben het nu waarschijnlijk vernomen via de Dorpsraad. Die heeft ons eerder kritisch bevraagd over het gebrek aan nieuwe huizen in het dorp. Toen hebben we de plannen die er zijn globaal besproken, ook dit plan. Het was uiteraard de bedoeling de buurt in te lichten, maar dan moet het ontwerp wel concreet zijn. Dat is het nu.’’

De huizen (vijf goedkope koopwoningen, acht goedkope huurwoningen) worden gebouwd door een particuliere ontwikkelaar. Provily is sceptisch: ,,Het is maar de vraag of er woningzoekenden uit het dorp in terecht komen.’’